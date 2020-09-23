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Karaciğer yetmezliği bulunan 2 yaşındaki Saad, Türkiye'de tedavi ediliyor

DHA

Karaciğer yetmezliği bulunan 2 yaşındaki Saad, Türkiye'de tedavi ediliyor


Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)SURİYE´nin İdlib kenti kırsalındaki Kemmune Kampı'nda yaşayan ve karaciğer yetmezliği bulunan 2 yaşındaki Saad Orabi, tedavi edilmek üzere Türkiye´ye getirildi.
İç savaşın sürdüğü Suriye'de, İdlib kenti kırsalındaki Kemmune Kampı'nda doğuştan karaciğer yetmezliği hastalığıyla dünyaya gelen Saad Orabi (2), ailesinin maddi imkansızlıkları ve ülkedeki yetersiz sağlık sistemi nedeniyle tedavi olamadı. Bölgedeki savaş mağduru sivillerin ihtiyaçlarıyla ilgilenen Fetih İlim Araştırma, Kültür ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) görevlileri, Orabi'yi tedavi için Türkiye'ye getirmek amacıyla Hatay Valiliği'nden izin istedi. Valiliğin izni üzerine görevliler tarafından Orabi, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilerek Hatay'daki bir hastanede tedaviye alındı. Orabi'nin masraflarının Fetih-Der tarafından karşılanacağı öğrenildi.
Fetih-Der Suriye Çalışmaları Sorumlusu Ahmet Akyol, minik Saad'in uzman doktorlar tarafından muayene edildiğini belirterek, ilk etapta ilaç tedavisine başlandığını kaydetti. Akyol, Saad'in sağlık durumunu yakından takip edeceklerini ve ailesine diğer ihtiyaçları konusunda destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-09-23 14:34:37

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