Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Hatay'ın sınır kenti Altınözü'nde uyuşturucu alışverişi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki devriyeleri sırasında yol kenarında bekleyen iki otomobilden şüphelendi. Otomobilde bulunan H.K., A.K., S.D., M.A.B., M.K. ve İ.K. isimli şahıslar üzerinde ve otomobillerde yapılan aramada 82 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları tahmin edilen şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden üzerinde uyuşturucu madde çıkan S.D. adlı kadın ile A.K. ve H.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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