Amanoslar'daki terör operasyonunda piyade tüfeği ele geçirildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'da Amanos Dağları´nda gerçekleştirilen operasyonda 1 adet M-16 piyade tüfeği ile dolu 6 şarjör ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, Hatay ve Van´da düzenlenen operasyonlarda örgüte ait mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos Dağları´nda terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda PKK´lılara ait 1 M-16 piyade tüfeği, dolu 6 şarjör, 30 elektrikli fünye, 2 terörist kıyafeti ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirildiği kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2020-10-30 13:24:48
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