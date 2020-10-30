Amanoslar'daki terör operasyonunda piyade tüfeği ele geçirildi

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Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'da Amanos Dağları´nda gerçekleştirilen operasyonda 1 adet M-16 piyade tüfeği ile dolu 6 şarjör ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Hatay ve Van´da düzenlenen operasyonlarda örgüte ait mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos Dağları´nda terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda PKK´lılara ait 1 M-16 piyade tüfeği, dolu 6 şarjör, 30 elektrikli fünye, 2 terörist kıyafeti ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirildiği kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

2020-10-30 13:24:48



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