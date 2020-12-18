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Evlerinin çatısı uçan aileye yardım eli

DHA

Evlerinin çatısı uçan aileye yardım eli


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın Arsuz ilçesinde iki kızıyla yaşadığı prefabrik evin çatısı, fırtına nedeniyle uçtuğu için evsiz kalan Züleyha Kara, Vali Rahmi Doğan´ın talimatıyla eve yerleştirildi. Hayırseverlerin yardımıyla da Kara´ya yeni ev inşa edilmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
İlçeye bağlı Pirinçlik Mahallesi'nde yıllar önce eşi vefat eden Züleyha Kara, iki kızıyla birlikte yaşam mücadelesi verirken, yakınları ve çevredeki komşularının da yardımıyla bir prefabrik eve sahip oldu. Hafif rüzgarda her tarafı sallanan ve yağmurda damından su sızdırdığı belirtilen evin çatısı, 6 Aralık sabahı ailece kahvaltı yaparken çıkan fırtınada uçtu, Kara ve iki kızı, evsiz kaldı. Züleyha Kara ve ailesi canlarının kurtulmasına sevindi, ancak çatı uçunca darmadağın olan prefabrik evdeki eşyalarının büyük bölümü zarar gördü. Komşularının evine sığınan Kara, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın talimatıyla Kara ailesini ziyaret edip, zarar gören evde incelemelerde bulundu. Sarı, devlet-millet iş birliği ile aileyi en kısa sürede sıcak yuvalarına kavuşturacaklarını belirterek, "Ailenin başına gelenlerin duyulmasıyla birlikte telefonlarımız susmamaya başladı. Biz haber alır almaz, Valimizin talimatıyla bölgede ekiplerimiz inceleme yaptılar. Muhtarımızla koordineli bir şekilde ailemiz önce uygun bir yere yerleştirildi. Yaralarının sarılması için de harekete geçtik. Bir hayırseverimiz de ev için devreye girdi. Gelip keşif yaptık ve hemen kazmayı vurdu. Biter bitmez biz de tefrişatına yardımcı olacağız" dedi.
FİRMAYA ÖZEL İZİN
Hayırsever firma sahibinin evi kısa sürede bitirmesi için hafta sonu kısıtlamasından muaf tuttuklarını açıklayan Kaymakam Sarı, "Kaymakamlığımız koordinesinde bu çalışmalar sürdüğü için evin daha kısa sürede tamamlanması amacıyla kısıtlamadan muaf olarak özel izin çıkarttık. 10 gün içinde evlerine geçeceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
'ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN'
Züleyha Kara ise, "Allah kimsenin başına vermesin, devletimizi milletimizi esirgesin. Sorulduğunda cevap veremeyecek hale geliyordum. Allah´ın beterinden esirgesin buna da şükür. Allah çocuklarımı bana bağışladı. Tüm yardımseverlere çok teşekkür ederim" dedi.
ŞİMDİ AĞLAMIYORUM
Evin büyük kızı Emine Kara, yaşadıkları olayın ardından ortada kaldıkları için başta çok ağladığını, ancak şimdi kedilerine sahip çıkan herkese teşekkür etmek istediğini kaydetti. 
Pirinçlik Mahalle Muhtarı Kasım Uğur, olayın yaşanmasının ardından Kaymakamlık ile birlikte hareket ettiklerini aileyi sıcak yuvalarına kavuşması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Başta kaymakamımız olmak üzere, milletvekilimize, valimize her yerden bize buralara yardım elini uzatanlara teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-12-18 14:09:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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