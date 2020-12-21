Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Büyükşehir Belediye Adana: 58

H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol takımını 6858 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal x, Tolga Edis x, Seda Esen x
Başantrenör: Hakan Acer
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk x, Kübra İmren Siyahdemir x 3, Derin Yaya xx 8, Gizem Başaran x 2, Prince xx 10, Abdelkader xxx 21, Gueye xxx 24
Başantrenör: Mehmet Özkan
Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin x 2, Fontaine x 14, Ladin Özel, Meskonyte xx 14, Öykü Taşkın x, Gülfer Tokatlı x 4, Wallace xxx 24, İknur Yıldızhan x
1. Periyot: 1516 (Büyükşehir Belediye Adana lehine)
Devre: 2728 (Büyükşehir Belediye Adana lehine)
3. Periyot: 5148 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.