Hatay’da gümrük kaçağı içki ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir araç içerisinde 10 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında, kaçak alkollü içki satışının imalatının deşifre edilmesine yönelik yapmış olduğu çalışmada çevre yolunda bir araçta yaptığı aramada 10 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

S.E. ve N.Ç. isimli şahıslar yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.