CEKK Cegled - Adana Basketbol: 72-52

İzzet NAZLI / HATAY (DHA)SALON: Antakya
HAKEMLER: Mila Cavara (xx), Suzana Vujicic (xx), Natalie Galuk (xx)
CEKK CEGLED: Anges Gorjanacz (xx) 5, Tinara Nicole Moore (xxx) 32, Mariona Ortiz (xx) 4, Aikaterina Sotiriou (xx) 9, Cintia Kobolak (xx), Nora Rujak (xxx) 3, Lachelle Mcbryde (xx) 7, Dorina Szirony (xx), Vanda Filipowicz (xx) 3, Luca Revesz (xx) 9
ADANA BASKETBOL: Raushan Gültekin (xx) 2, Nathalie Fontaine (xxx) 18, Ezgi Manlacı (xx) 6, Ladin Özel (xx), Öykü Taşkın (xx) 8, Gülfer Tokatlı (xx) 3, Shaqwedia Wallace (xxx) 13, İlknur Yıldızhan (xx) 2
1'İNCİ PERİYOT: 22-8
İLK YARI: 39-23
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-37Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu müsabakasında Macaristan ekibi CEKK Cegled, Adana Basketbol ile karşılaştı. Rakibini 72-52´lik skorla mağlup eden CEKK Cegled, tur atladı. Gruptaki Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Adana Basketbol takımları turnuvaya veda etti. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-01-22 20:54:57
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