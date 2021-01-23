Hatayspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antakya Atatürk Stadı’nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat süren idmanda futbolcular 5’e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı. Hatayspor kafilesi bugün, karayolu ile Gaziantep'e giderek maç saatini bekleyecek. Bordobeyazlı ekip, Gaziantep Futbol Kulübü ile yarın saat 19.00’da Kalyon Stadyumu’nda karşılaşacak.

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