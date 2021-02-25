Payas'ta trafik ve asayiş uygulaması

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Hatay'ın Payas ilçesinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin değişik yerlerinde yapılan uygulamalara Payas E5 Karayolu üzerindeki kavşakta devam edildi. Karakol, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı uygulamada motosiklet ve araçların evrakları kontrol edildi. Trafik ekipleri durdurdukları araç sürücülerini hız yapmamaları hususunda uyarırken, emniyet kemeri takmalarını istedi.

Asayiş uygulamasında da araç sürücüleri de polisin uygulamasından dolayı memnun olduklarını belirterek emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceğini bildirdi.

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