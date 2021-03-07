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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında düşen vinç kabininin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sarıseki Organize Sanayi Organize Sanayi Bölgesindeki demir çelik fabrikasında demirlerin taşındığı vincin kabininde çalışan Bestami Karakuş adlı işçi, aniden kabinle birlikte yere çakıldı. Karakuş, düşen kabinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karakuş'un cansız bedeni İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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