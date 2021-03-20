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TOBB'dan Belen'deki yangınlarda zarar gören alanlara 31 bin fidan

İHA

TOBB'dan Belen'deki yangınlarda zarar gören alanlara 31 bin fidan

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Hatay'ın Belen ilçesinde yangınlarda zarar gören alanlara 31 bin fidan dikildi.
Hatay’ın İskenderun Belen ve Arsuz ilçelerinde yaşanan yangınlarda zarar gören ormanlık alanların ağaçlandırma çalışmalarına TOBB da destek verdi. Belen ilçesi Fatih Mahallesi'ne TOBB tarafından 31 bin fidan dikim töreni gerçekleşti. Fidan dikim töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aldıkları karar doğrultusunda 81 il, 160 ilçedeki 365 oda ve borsada her kişi adına fidan katkısı talep ettiklerini ve bu kapsamda 31 binden fazla fidan bağışlandığını ifade etti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden oluşturulan ormanların milletin birliği ve beraberliğini yeniden pekiştireceğinin altını çizerek, "Sevinerek gördük ki, tüm milli meselelerde olduğu gibi milletimiz birlik, beraberlik içinde hareket etti" dedi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç da birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yanan alanları yeşillendirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından 31 bin fidan toprakla buluştu. Programa, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile oda üyeleri katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, etkinliğin ardından İTSO'da iş insanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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