Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması'nın ilk saatlerinde 68 bin 380 TL cezai işlem uygulandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması, 19.00 itibariyle başladı.

Korona virüs (COVİD19) tedbirleri kapsamında vakaların en aza indirilmesi adına, pazartesi günü kabine toplantısında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 19.00 itibariyle başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Kısıtlamanın ilk saatlerinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara, 68 bin 380 TL kısıtlama ve maske cezası uyguladı. Ayrıca İlçenin tüm cadde ve sokaklarında, sıkı denetim yapan polis ekipleri, izin belgesini amaç dışı kullanan vatandaşlara, cezai işlem uyguladı.

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