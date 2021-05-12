Kardeş kanı çiçeği Amanosları renklendiriyor

Zambakgiller familyasından, endemik bir bitki olan Canavarotu da denilen “Kardeş kanı” (Phelypaea coccinea) bitkisi Hatay sınırları içerisinde Amanos Dağlarının yüksek yerlerinde toprak altından çıkarak kırmızı renkli çiçekleri ile dağları renklendirmeye başladı.

Türkiye'nin nadir yerlerinde yetiştiği ve başka bitkilerin köklerine tutunarak yaşamını sürdürdüğü belirtilen çiçeğin gövde ve taç kısmı kırmızı rengi ile göz kamaştırıyor.

Amanos Dağlarının sarp ve yüksek yerlerinde yaşama alanı bulan ve kendisi gibi endemik bitki türlerinin yanı başında açık alanda yarı topraklı kumsal yerlerde yetiştiği kaydedilen ‘Kardeşkanı çiçeği’ Amanos Dağlarının önemli bitki türleri hazinesi arasında bulduğu, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının gizemli bir değeri olma yolunda ilerliyor.

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