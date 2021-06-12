Çelik: “Ovamızda su sıkıntısı yok”

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, ovadaki tarım arazilerinde su sıkıntısının bittiği söyledi.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, ovadaki su durumunu değerlendirdi. Çelik, “Bizim ve Devlet Su İşleri’nin (DSİ) sorumluluk alanında bulunan tarım arazilerinde su sıkıntısı bitti. Ovamızda da Tahta Köprü Barajı ve Mezellet Barajından su akmaktadır” diye konuştu.

Mehmet Çelik, Kırıkhan’ın en önemli mahallelerinden Baytarlı, Kaskeli ve Hamam İskeni’nin su sıkıntısı olduğunu dile getirerek, “Bu sıkıntı hava alanının yanında bulunan tarım arazilerine kadar gidiyor. Ova çiftçimizi bahar ayı yağışsız geçtiği için arazilerimizi hemen sulayıp çıkalım diyorlar. buğdayları biçen çiftçilerimiz 2. ürün ekimine başladı. Çiftçilerimiz birkaç gün 2. ürünü zamana yaysalar hiçbir sıkıntımız olmayacak. Bu sıkıntımızı da oda olarak aşıyoruz. Baytarlı ve Kaskeli mahalle kanallarımızdan da suyumuz akmaktadır. Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Milletvekilimiz Hüseyin Yayman’a çok teşekkür ediyorum bizleri su sıkıntısından kurtardı” dedi.

Hatay’da tapulaştırmanın biran önce yapılması gerektiğini kaydeden Çelik, “Tüm arazilerimizde kapalı su kullanılırsa şuan kullandığımız suyun yüzde otuzunu ancak kullanırız. Ovamızın kapalı sisteme girmesi lazım. Ovamızın toprakları çok verimlidir daha değişik ürünler de olacak. Şuan yer fıstığı da ovamıza girmeye başladı. Narenciye ekilmeye başlanıldı” dedi.

Başkan Çelik, ilçede bulanan ve kışın taşkınlara sebep olan Karasu Kanalı’nın suyunun da Reyhanlı’ya akarak oradaki su sıkıntısının da kalmayacağını söyledi.

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