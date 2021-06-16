Çevreye ateş açan şüphelilerin üzerinden sahte para ve uyuşturucu çıktı



Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY´da çevreye silahla ateş açınca polis ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin üzerinden sahte para ve uyuşturucu çıktı.

Merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi´nde silahla ateş açma ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, H.K, Y.A, M.G ve H.K.'yi içinde bulundukları araçta yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında; 10 adet sahte 200TL ve 28 adet sahte 100 TL banknot olmak üzere toplam 4800TL sahte para ile 0,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak haklarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nce 'parada sahtecilik' suçundan adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

2021-06-16 14:57:12



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