Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama 110 kök kenevir bitkisi yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkez Antakya ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda İ.Y. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda, 110 kök kenevir bitkisi, 8 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsa TCK 188 ve 2313 SKM'den işlem yapıldı. Zanlı ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.