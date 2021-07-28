Toroslar EDAŞ Hatay’da bakım ve yatırımlarını sürdürüyor

Toroslar EDAŞ, Hatay’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Hatay’da yılın ilk 6 ayında hizmet verdiği 9 bin 37 trafo ve 20 bin 975 kilometre uzunluğunda hatta sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışması gerçekleştirdi.

İskenderun, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol, Erzin, Payas, Belen, Kumlu, Arsuz, Reyhanlı, Altınözü, Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağı’nda 6 bin 347 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 10 pano ile 238 trafo ve 56 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 527 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Hatay’da hizmet verdiği 800 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 135 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 2.557 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 83 elektrik panosu ve 39 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ'ın 2021 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdiği belirtildi.

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