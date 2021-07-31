'Maho Ağa'nın evi sinema müzesi oluyor Hatay'da, "Kibar Feyzo" filminde kurgusal karakter 'Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nı restore edilip sinema müzesine dönüştürülecek Hatay Valisi Rahmi Doğan, kent turizmine önemli katkı sağlayacak konağın, Kasım ayı içerisinde ihalesini yapıp restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Maho Ağa'nın evi sinema müzesi oluyor Hatay'da, "Kibar Feyzo" filminde kurgusal karakter 'Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nı restore edilip sinema müzesine dönüştürülecek Hatay Valisi Rahmi Doğan, kent turizmine önemli katkı sağlayacak konağın, Kasım ayı içerisinde ihalesini yapıp restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını söyledi

İHA

'Maho Ağa'nın evi sinema müzesi oluyor Hatay'da, "Kibar Feyzo" filminde kurgusal karakter 'Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nı restore edilip sinema müzesine dönüştürülecek Hatay Valisi Rahmi Doğan, kent turizmine önemli katkı sağlayacak konağın, Kasım ayı içerisinde ihalesini yapıp restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını söyledi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Reyhanlı ilçesindeki, 'Kibar Feyzo' filminde kurgusal karakter Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nı restore edip sinema müzesine dönüştüreceklerini söyledi.
Vali Rahmi Doğan, Reyhanlı ilçesinde Kibar Feyzo filmi ve Asi dizisinin çekimlerinin yapıldığı Kavalcık (Harran) köyünde bulunan, restore edilerek sinema müzesine dönüştürülmesi planlanan konakta, Kumlu Kaymakamı ve Reyhanlı Kaymakam Vekili Ercan Kayabaşı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mahmut Aydın, Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Ahmet Selbesoğlu ile birlikte incelemelerde bulundu.
Vali Doğan, 1979'li yıllarda çekilen "Ezo Gelin" ve "Adak" filmleriyle tanınan, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyuncuların rol aldığı "Kibar Feyzo" filminde kurgusal karakter Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın sinema müzesi haline getirilerek bölge kültür ve turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Vali Doğan, "Burasını Hatay Valiliği olarak geçen hafta içerisinde kamulaştırdık ve restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Burayı bir sinema müzesi yapacağız ve büyük bir alanıda film stüdyosu şeklinde dizayn edip, burada yine dizilerin filmlerin çekilmesi için, çalışmalar yapacağız. Burası hemen Suriye sınırında yer alan bir mekan, hemen arka tarafta görünen dağlar Suriye dağları, burası Hatay'ın Reyhanlı ilçesi burası savaş mağduru olmuş bir ilçe, biz burada bu restorasyon ile bu binanın bu konağın ayağa kaldırılması ile birlikte turizmin canlandırılmasını istiyoruz, insanların buraya gelmesini, bu mekanların görmesini Türk film ve dizilerindeki o meşhur sahneleri burada tekrar yaşamalarını istiyoruz" dedi.
Kasım ayı içerisinde ihalesini yapıp restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını belirten Vali Doğan, "Güzel bir proje olacağını düşünüyorum, gerekli finansmanlar sağlandı, bütçesi ayrıldı çok kısa süre içerisinde de tamamlayıp hizmete sunacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: "Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: "Öncelikle ligde ...
140 derecede teknolojiye direniyorlar Demirci ustaları 140 derecelik sıcaklıkta çalışarak ekmek mücadelesi veriyor Hatay Demirciler ve Bıçakçılar Odası Başkanı Fahrettin Kelahmetoğlu, fabrikasyon ürünlerin mesleği yok ettiğini söyledi
YEREL HABERLER 140 derecede teknolojiye direniyorlar Demirci ...
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatayspor, Dylan Saint-Louis´i renklerine bağladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Dylan Saint-Louis´i renklerine bağladı
Dylan Saint-Louis, Hatayspor’da
YEREL HABERLER Dylan Saint-Louis, Hatayspor’da
Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
YEREL HABERLER Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Hatay'da ormanlara giriş yasaklandı
YEREL HABERLER Hatay'da ormanlara giriş yasaklandı
Hatay’da 6 ülkeden 42 müzisyen 7 dilde şarkı seslendirecek
YEREL HABERLER Hatay’da 6 ülkeden 42 müzisyen 7 dilde şarkı ...
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Hatay’da 340 bin adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 340 bin adet makaron ele geçirildi
Demir profilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı, annesi dişleriyle taşıdı
YEREL HABERLER Demir profilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı, annesi ...
İzinsiz kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER İzinsiz kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı
71 yıllık Antakya Atatürk Stadı yıkılıyor
YEREL HABERLER 71 yıllık Antakya Atatürk Stadı yıkılıyor
Lütfü Savaş: “Boupendza’ya Türkiye’den teklif yok” Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: “Boupendza’ya İngiltere, İtalya ve Orta Doğu’dan 4 kulübün teklifi var”
YEREL HABERLER Lütfü Savaş: “Boupendza’ya Türkiye’den teklif ...
Otomobilin motor bölümünden esrar çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin motor bölümünden esrar çıktı
Terörden arındırılan Amanos Dağları'ndaki 'Çardak Yaylası' turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Terörden arındırılan Amanos Dağları'ndaki 'Çardak ...
İskenderun’da ruhsatsız silah operasyonu
YEREL HABERLER İskenderun’da ruhsatsız silah operasyonu
İskenderun’da uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı
İskenderun’da polisten 50 ayrı noktada sıkı denetim Emniyet Müdürü Güneş, birçok uygulama noktasını ticari taksi ile denetledi
YEREL HABERLER İskenderun’da polisten 50 ayrı noktada sıkı ...
Elektrik ve su kesintileri için sabotaj ihbarı yok
YEREL HABERLER Elektrik ve su kesintileri için sabotaj ihbarı yok
Hatay’da "Telafide Ben de Varım" diyen öğrenciler, doğayla buluştu
YEREL HABERLER Hatay’da "Telafide Ben de Varım" diyen öğrenciler, ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı