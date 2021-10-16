Kuş cenneti moloz yığını ile kirletilmeye devam ediyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı'nın etrafına dökülen molozlar şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

Nadir kuşlarının göründüğü alan çevresine dökülen molozlar ve dolgu çalışması yaban hayatını tehdit ediyor. Sulak alanların yavaş yavaş molozlarla dolması şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. 287 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı etrafına dökülen moloz ve çöpler belediye ekiplerince kaldırılmıştı. Bir kaç gün sonra kimliği belirsiz kişi ve kişilerce aynı alan tekrar moloz ve çöplerle dolduruldu.

Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi ve çevre aktivisti Sinem Kayıkçı, "Kuş cenneti ve bitki zenginliği olarak ile tanınan bir yer çocukluğumuzdan beri bildiğimiz yer bu alanda çok bilim insanı araştırma yapmakta bitki zenginliğini tanıtmaya çalışıyor. Ancak burası yakın zamanda hem çöpleri ile hem de moloz dökülüyor. Bunlarla ilgili önlemler alınması gerekiyor. Bu sahayı korumak için el birliği ile mücadele etmemiz gerekiyor. Burası tuzcul olarak bitki zenginliği olarak en üst seviyede olan bir yer. Dolayısı ile hem kuş gözlemcileri hem de botonik ile uğraşan bir sürü bilim insanı bu sahaya geliyor. Burada hiç görülmeyen kuş türleri görüldü. Bu sebeple bu alanı bir bütün olarak görmemiz gerekiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.