"Cemil Meriç Kitap Fuarı ve İmza Günleri" 18 yazarın yer aldığı fuar, 19 Aralık Pazar günü akşam sona erecek Hacıoğlu: "Düşünce sistematiğinin en iyi çınarıdır Cemil Meriç"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Cemil Meriç Kitap Fuarı ve İmza Günleri" 18 yazarın yer aldığı fuar, 19 Aralık Pazar günü akşam sona erecek Hacıoğlu: "Düşünce sistematiğinin en iyi çınarıdır Cemil Meriç"

İHA

"Cemil Meriç Kitap Fuarı ve İmza Günleri" 18 yazarın yer aldığı fuar, 19 Aralık Pazar günü akşam sona erecek Hacıoğlu: "Düşünce sistematiğinin en iyi çınarıdır Cemil Meriç"

Merhum Cemil Meriç’in 105. doğum günü sebebiyle Reyhanlı Cemil Meriç Kültür Evi’nde 1. Geleneksel Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri düzenlendi.
Programa Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ile ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.
Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Cemil Meriç'in bir fikir işçisi olduğunu ifade ederek, “Bizim düşünce yapımızı, siyasetimizi, coğrafyamızı temsil eden bir isimdir Cemil Meriç. O Batı ve Doğu kültür medeniyetlerinin buluşma noktasıdır. Her iki medeniyeti de buluşturan anlayışın temsilcisidir. Necip Fazıl'ın dediği gibi, o dış gözlerini iç dünyasının daha iyi görmesi için Cenabı Hakk'ın aldığı insandır. Bir adamı tanımak için düşüncelerini, acılarını ve heyecanlarını bilmemiz lazım diyen bu değeri tanımak ve anlamak için her türlü fedakârlığı almak gerektiği kanaatindeyim. Düşünce sistematiğinin en iyi çınarıdır Cemil Meriç. Bizler Cemil Meriç’in doğduğu ve yaşadığı şehrimizde bize herkes gibi değil insan gibi yaşaması gerektiğini öğütlediği kültürün de mirasçılarıyız” dedi.

"Amacımız Cemil Meriç'in yolunda yürüyebilmek"
Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk ise, “Bildiğiniz üzere üstadın doğup büyüdüğü ve çocukluk döneminde yaşadığı bu kültür evimizi valimizin destekleriyle restorasyonunu gerçekleştirerek kısa bir süre önce hep birlikte hizmete açmış bulunmaktayız. Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız, Cemil Meriç’in yolunda yürüyebilmek, onu anlayabilmek, onu anlatabilmek ve onun düşünce ve eserlerini gelecek nesillere aktarıp anlamalarını sağlayarak hemşerilik görevimizi yerine getirebilmektir. Bütün hayatını ve zamanını öğrenmek ve öğretmek uğruna adayan bilgelik ışığını bulmak yolunda kendi ışığını kaybetmiş olmasına rağmen yılmayan düşüncenin gök kuşağı bir düşünürün bu özelliği ile kendisini düşünce semamızda birlik kılmıştır" diye konuştu.
Buradaki programın ardından Reyhanlı Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen “1. Geleneksel Cemil Meriç Kitap Fuarı ve İmza Günleri” yoğun katılımla açıldı.
Reyhanlı Kaymakamlığı, Reyhanlı Belediyesi, Reyhanlı Sanayi ve Ticaret Odası ve Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun katkılarıyla yapılan fuarda merhum Cemil Meriç’in kızı yazar Prof. Dr. Ümit Meriç ile yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, Sinan Yağmur, Bekir Develi’nin aralarında olduğu toplamda 18 yazar yer aldı.
Fuar, 19 Aralık Pazar günü akşam sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dörtyol’da "İlk Kurşun" yarışmaları
YEREL HABERLER Dörtyol’da "İlk Kurşun" yarışmaları
Mobil trafik eğitim tırında eğitim verildi, ilginç görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Mobil trafik eğitim tırında eğitim verildi, ilginç ...
Ölü caretta caretta sahile vurdu
YEREL HABERLER Ölü caretta caretta sahile vurdu
Hatay’da 240 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hatay’da 240 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şahıs ...
Devasa caretta caretta biranda yüzeye çıktı, öldüğü belirlendi
YEREL HABERLER Devasa caretta caretta biranda yüzeye çıktı, öldüğü ...
Kansere yenilen itfaiye eri için sirenler son kez çaldı
YEREL HABERLER Kansere yenilen itfaiye eri için sirenler son kez ...
Samet Aybaba: Altyapı için kulüplere verilen para, profesyonel takımlar için kullanılıyor
YEREL HABERLER Samet Aybaba: Altyapı için kulüplere verilen para, ...
Hatay'da 32 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da 32 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü ...
Dolandırıcılık şüphelisi, başkasına ait ehliyeti gösterince yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık şüphelisi, başkasına ait ehliyeti ...
İskenderun’da aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER İskenderun’da aranan hükümlü yakalandı
Uyku apnesini ciddiye alın Dr. Atilla Kara, uyku apne sendromunun inme ve kalp krizi gibi hayatı tehdit eden birçok hastalığa yol açtığını belirtti
YEREL HABERLER Uyku apnesini ciddiye alın Dr. Atilla Kara, uyku apne ...
Hassa’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hassa’da uyuşturucu operasyonu
Aranan şüpheli başkasının ehliyetini gösterince yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli başkasının ehliyetini gösterince ...
Hatay’da "ceviz reçeli" tescillendi "Ceviz reçeli" Hatay'ın 10. yöresel ürünü olarak coğrafi işaret belgesi aldı
YEREL HABERLER Hatay’da "ceviz reçeli" tescillendi "Ceviz reçeli" ...
Hatay’da sahte içki operasyonu Satışa hazır bin 100 litre ve 2 bin 50 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 3 ton 150 litre sahte rakı ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da sahte içki operasyonu Satışa hazır bin 100 ...
Havalar soğudu "kış çayı"na talep arttı Aktarlarda satılan ve genellikle kış aylarında gripten korunmak için tüketilen kış çayı yoğun talep görüyor
YEREL HABERLER Havalar soğudu "kış çayı"na talep arttı Aktarlarda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.