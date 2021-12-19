Dörtyol'da "İlk Kurşun"un atılışının 103. yıldönümü kutlandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadelede ‘İlk Kurşun'un atılışının 103. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama töreni, Numuneevler Mahallesinde bulunan İlk Kurşun anıtına Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Türkiye Kuvayı Milliye ve Mücahitler Derneği üyeleri tarafından anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Akabinde bir manga asker tarafından saygı atışı yapıldı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle anma programı festival alanında devam etti. İlk kurşun konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin törende yaptığı konuşmada, "19 Aralık 1918 bundan tam 103 sene önce Milli Mücadelede ilk kıvılcımın ateşlendiği tarihtir. Bugün, yiğit Dörtyolumuzun kahraman evlatları, Kara Mehmet Çavuş, Kara Hasan Paşa, Selim Çavuş, Emin Hoca ve isimsiz nice kahraman tarafından başlatılan kutlu mücadelenin ve haklı zaferin 103. yılına tanıklık etmenin gurur ve şerefini yaşıyoruz. 19 Aralık 1918’de İşgalci düşman kuvvetlerine karşı, esareti kabul etmeyerek vatan için, bayrak için, namus için canlarını ortaya koyarak düşmana ilk kurşunu sıkan Kara Mehmet Çavuş ve silah arkadaşları Anadolu’da ilk kıvılcımı Dörtyol’umuzda yakmışlardır. Dörtyol’da ateşlenen bu kıvılcım, bağımsızlık ve vatan müdafaası uğruna tüm Anadolu’ya ilham meşalesi olmuştur. Milli Mücadele’de ilk kurşunun atılışının 103. yıl dönümünde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ismini bildiğimiz ve bilmediğimiz 7’den 70’e tüm milli mücadele kahramanlarını rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi

Daha sonra ilk kurşunu atan Kara Mehmet Çavuş ve arkadaşlarının Özerli ve Yeşilköy mahallelerinde bulunan kabirleri başında Kur'anı Kerim okundu, dua edildi.

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