Hatay’da son 1 ayda kaçak avlanan 34 kişiye 55 bin TL ceza

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Hatay'ın 4 ilçesinde son 1 ayda 34 kişiye avcılık belgeleri olmadan avlanan 34 kişiye 55 bin TL idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkhan Şefliği ekipleri, yaptıkları denetimlerde, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı ve Hassa ilçelerinde belgesiz avlanan 34 avcıyı tespit etti.

Ekipler, suçüstü yakalanan 34 kişiye toplam 55 bin TL para cezası kesti, avda kullanılması yasak olan 3 tüfeğe de el koydu.

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