Hatay’da tarihi eser operasyonu

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 bin 850 adet sikke ile 510 adet farklı şekil ve boyutlarda obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yürütülen çalışmada, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 5 bin 850 adet sikke, 510 adet farklı şekil ve boyutlarda obje, yüzük, ok ucu, mühür ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak F.Ş. adlı şahıs yakalandı.

Ele geçirilen tarihi eserlerin müze müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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