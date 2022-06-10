Mileyha Sulak Alanı'nı çöplüğe çevirdiler Hatay'da 297 kuş türüne ev sahipliği yapan alan etrafına dökülen moloz ve çöpler çevrede büyük bir kirlilik oluşturdu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı'nın etrafına dökülen moloz ve çöpler tepkilere neden oluyor.

Nadir kuşlarının göründüğü alan çevresine dökülen molozlar, dolgu çalışması ve atılan atıklar yaban hayatını tehdit ediyor. Sulak alanların yavaş yavaş molozlarla dolması şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

297 kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı etrafına dökülen moloz ve çöpler çevrede büyük bir kirlilik oluşturdu.

Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi Çevre Aktivisti Sinem Kayıkçı, Mileyha Sulak Alanı, "En canlı ve hareketli olduğu zamanda, yine yaşam mücadelesi veriyor. Alanın her defasında temizlenmesine rağmen yeniden molozlar ve çöpler ile doldurulması, doğaya yapılan bu ihanetin sorumlularına karşı öfke oluşturuyor. Bu sahanın korunması bu kadar zor olmamalı. Mileyha Sulak Alanı, dünyanın küresel ısınma mücadelesiyle boğuştuğu bir zamanda, ileri derecede önem arzetmektedir. Çevrecilerin ve bu sahanın gönülden koruyucuların isteği bu sahadaki kanun dışı, atıkların sorumlularının bulunması ve önlemlerin arttırılması. Ekolojik turizme açılsa bir kentin kaderini değiştirecek bu saha, nasıl olur da yetkililerin gözü önünde yok ediliyor" diye konuştu.

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