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        Haberler Gündem Hatay’da ağır hasarlı bina kısmen çöktü - Güncel haberler

        Hatay’da ağır hasarlı bina kısmen çöktü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan 2 katlı bina kısmen çöktü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 21:14 Güncelleme: 28.06.2024 - 21:15
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        Hatay'da ağır hasarlı bina kısmen çöktü
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        Depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korumaya alınan 2 katlı ağır hasarlı binanın bir bölümünde çökme yaşandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çökmenin olduğu alanda inceleme yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını tespit etti.

        Yıkım alanında polis ekiplerince önlem alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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