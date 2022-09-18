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Hatayspor'da gündem Volkan Demirel

Spor Toto Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Serkan Özbalta'nın görevi bıraktığı Atakaş Hatayspor, Volkan Demirel'le görüşmeler yapıyor

Hatayspor'da gündem Volkan Demirel!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta görevinden istifa etti. Hatayspor'da gözler yeni teknik direktöre çevrilirken, yönetim Volkan Demirel ile görüşmelere başladı.

Son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel'in Süper Lig'de mücadele eden bir takımda görev almaya sıcak baktığı biliniyor. Taraflar arasında yapılacak son görüşmeden sonra Hatayspor'un kararı netleşecek.

Sporx'in aktardığına göre Hatayspor, milli arada yapılan bu değişikliğin takıma yarar getireceği görüşünde. Göreve yeni gelecek teknik adamın, milli maçlar sebebiyle verilen arada takımla birlikte vakit geçirebilecek.

HATAYSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Hatayspor'da sportif direktörlük görevine bilindiği üzere yakın zamanda Taner Savut getirilmişti. Geride kalan 6 maçta Hatayspor 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 2 gol atan Hatay ekibi kalesinde 10 gol gördü ve 1 puanla son sırada yer alıyor.

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