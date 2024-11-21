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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarında! - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor, Konyaspor'a hazırlanıyor

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Konyaspor'la karşılaşacak Hatayspor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:05 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:05
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        Hatayspor, Konyaspor'a hazırlanıyor
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        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 24 Kasım Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Erdemli Atış Poligonu’nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde milli takıma giden oyunculardan yoksun şekilde süren antrenmanda pas çalışması gerçekleştirildi. Topla birlikte hareket ve hızlı çalışma yapıldı. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek. Bordo-beyazlıların Konyaspor ile 24 Kasım günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak müsabaka 16.00'da başlayacak.

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