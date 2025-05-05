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        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün, 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklık ise iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece yükseliyor. İşte haftanın ilk iş gününde illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 06:56 Güncelleme: 05.05.2025 - 06:56
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        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

        SICAKLIK İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR

        Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        DOĞU ANADOLU'DA KISA SÜRELİ FIRTINA VAR

        Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        BURSA: 27, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 26, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        EDİRNE: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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        KIRKLARELİ: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR: 21, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        DENİZLİ: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MUĞLA: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ADANA: 24, Zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 23, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 23, Zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 21, Az bulutlu ve açık

        KASTAMONU: 22, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 19, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu

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        RİZE: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 16, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        KARS: 15, Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        MALATYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 15, Gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 26, Az bulutlu açık

        ADIYAMAN: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        SİİRT: 18, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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