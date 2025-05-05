Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. REKLAM

MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS UYARISI Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIK İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

DOĞU ANADOLU'DA KISA SÜRELİ FIRTINA VAR Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.