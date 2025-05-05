Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün, 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklık ise iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece yükseliyor. İşte haftanın ilk iş gününde illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
SICAKLIK İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
DOĞU ANADOLU'DA KISA SÜRELİ FIRTINA VAR
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURSA: 27, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 26, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR: 21, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA: 24, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ADANA: 24, Zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 23, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 23, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 23, Zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 21, Az bulutlu ve açık
KASTAMONU: 22, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 19, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 16, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 16, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
KARS: 15, Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 15, Gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 26, Az bulutlu açık
ADIYAMAN: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DİYARBAKIR: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
SİİRT: 18, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor