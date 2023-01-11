Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 4 kent için "sarı", 7 kent için "turuncu" alarm! Hava durumu son dakika
ABONE OL

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 4 kent için "sarı", 7 kent için "turuncu" alarm!

Meteoroloji tarafından bugün 4 kent için sarı, 7 kent için turuncu alarm verildi. Balıkesir, Kütahya, Uşak ve Denizli için "sarı"; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya ve Isparta için "turuncu" uyarıda bulunuldu. Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra yurdun batısında sağanak yağış beklendiği bildirildi. Akdeniz içinse "fırtına" beklendiği açıklandı

Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 4 kent için
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan hava tahminine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, sabah ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

DOĞU AKDENİZ'DE FIRTINA DEVAM EDECEK

Fırtına, akşam saatlerinden sonra Akdeniz'in batısında etkisini kaybedecek, doğusunda cumartesi sabah saatlerine kadar devam edecek.

4 KENT İÇİN "SARI", 7 KENTE "TURUNCU" ALARM

Öte yandan Meteoroloji tarafından 4 kent için sarı, 7 kent için turuncu uyarıda bulunuldu. Balıkesir, Kütahya, Uşak ve Denizli için "sarı" alarm verilirken; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya ve Isparta için "turuncu" alarm.

SEL VE SU TAŞKINI UYARISI

Bugün, vatandaşlardan taşkın, sel ve su basması gibi olaylara karşı dikkatli olunması uyarısında da bulunuldu.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Düzce depreminde sarsıcı şüphe: Bir değil 2 fay kırıldı!
GÜNDEM Düzce depreminde sarsıcı şüphe: Bir değil 2 fay ...
TOKİ KURA 2023 TARİHLERİ TAKVİMİ | Hangi ilde kuralar ne zaman, ayın kaçında çekilecek? 11 Ocak TOKİ kuraları...
GÜNDEM TOKİ kura tarihleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
Adana TOKİ kura sonuçları canlı izle: 11 Ocak 2023 TOKİ Adana kura sonuçları ve isim listesi sorgulama! - TOKİ kura sonuçları Adana
GÜNDEM Adana TOKİ kura sonuçları ve isim listesi
Son dakika haberi: CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları komisyonda
GÜNDEM Dokunulmazlık dosyaları görüşülecek! 3 parti ...
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 11 Ocak 2023 2+1 ve 3+1 Mamak TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Ankara'da TOKİ heyecanı sürüyor!
Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'de yakıt tankeri devrildi! Cadde trafiğe kapatıldı!
GÜNDEM Bakırköy'de yakıt tankeri devrildi! Cadde kapatıldı!
Son dakika haberleri: "Oğlum yok diye çok sevmiştim!" Zonguldak'ta damadı tarafından vurdu!
GÜNDEM "Oğlum yok diye çok sevmiştim!" Damadı vurdu!
EYT İLK MAAŞ TARİHİ | 2023 EYT'de ilk maaş ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
GÜNDEM EYT'de ilk maaş ne zaman?
Öğretmen atamalarında 2023 takvimi | Öğretmen ataması ne zaman ve hangi tarihte olacak? MEB Bakanı Özer'den son dakika öğretmen ataması açıklaması!
GÜNDEM Öğretmen atamalarında 2023 takvimi
Son dakika haberi: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat - Güncel hava durumu
GÜNDEM Sağanak ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.