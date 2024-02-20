HAVA DURUMU: Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede yağmur, bir bölgede kar var - Son dakika haberleri

HAVA DURUMU: Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede yağmur, bir bölgede kar var - Son dakika haberleri

Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede yağmur, bir bölgede kar var Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Hatay, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ise kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Habertürk Giriş: 20.02.2024 - 07:22 Güncelleme: 20.02.2024 - 07:22 facebook

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