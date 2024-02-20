Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU: Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede yağmur, bir bölgede kar var - Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede yağmur, bir bölgede kar var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Hatay, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ise kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 07:22 Güncelleme: 20.02.2024 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 bölgede yağmur, bir bölgede kar var
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 11°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 11°

        İzmir

        Güneşli 15°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 17°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Parçalı bulutlu

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 14°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 14°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!