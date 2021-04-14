HAVA DURUMU! Meteoroloji'den son dakika açıklama! Yağmur ve lodos etkili oluyor

Yağmur ve lodos etkili oluyor 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bugün Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bugün (Çarşamba) Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve yarın aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu