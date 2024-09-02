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        Haberler Bilgi Gündem Hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir 2 Eylül 2024: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 6 il için sarı kodlu uyarı!

        Bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Eylül 2024 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Bugün 6 il için sarı kodlu uyarı verildi. Haritalı rapora göre, Marmara ve Batı Karadeniz'deki bazı illerde kuvvetli yağış etkili olacak. MGM, İstanbul'un da dahil olduğu illerde ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Eylül 2024 hava durumu tahminleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 09:48 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:48
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu yayınlandı. Bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Rapora göre, Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. MGM’den sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve ülke genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji verileri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Eylül 2024 hava durumu tahmin raporu…

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        6 İL İÇİN SARI KOD UYARISI!

        Diğer yandan İstanbul, Sakarya, Bartın, Kocaeli, Zonguldak ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.

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        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyıları ve boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        DÜZCE °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        SİNOP °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 33°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 28°C

        Az bulutlu

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        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

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        2 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

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