Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 4 kent için "sarı", 7 kent için "turuncu" alarm! Hava durumu yarın nasıl olacak?

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HABERTURK.COM / AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yarın Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan hava tahminine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

DOĞU AKDENİZ'DE FIRTINA DEVAM EDECEK Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra Akdeniz'in batısında etkisini kaybedecek, doğusunda cumartesi sabah saatlerine kadar devam edecek.

4 KENT İÇİN "SARI", 7 KENTE "TURUNCU" ALARM Öte yandan Meteoroloji tarafından 4 kent için sarı, 7 kent için turuncu uyarıda bulunuldu. Balıkesir, Kütahya, Uşak ve Denizli için "sarı" alarm verilirken; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya ve Isparta için "turuncu" uyarıda bulunuldu.

SEL VE SU TAŞKINI UYARISI Yarın, vatandaşlardan taşkın, sel ve su basması gibi olaylara karşı dikkatli olunması uyarısında da bulunuldu.