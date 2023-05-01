Hava kirliliği ve stres, astımı kötüleştirebilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Hava kirliliği ve stres, astımı kötüleştirebilir

Astımın yaş, cinsiyet, ırk veya sosyo-ekonomik durum fark etmeksizin herkesi etkileyebileceğini ifade eden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, "Solunum yolları, hava yolu daralması, şişlik ve sekresyon birikimi nedeniyle daralır ve bu da nefes almada güçlük, hırıltı, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilere sebep olabilir. Sigara, hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonları, stres ve fiziksel aktivite gibi faktörler astım semptomlarını kötüleştirebilir" dedi

Hava kirliliği ve stres, astımı kötüleştirebilir
DHA

2 Mayıs Dünya Astım Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, "Dünya Astım Günü, Dünya Sağlık Örgütünün ortak kuruluşu olan Küresel Astım Girişimi (GINA) tarafından düzenlenmektedir. Astımın farkındalığını artırmak, astımın önlenmesi ve tedavisi hakkında bilgi vermek, astım hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve astımın neden olduğu ölümleri azaltmak amacıyla her yıl dünya genelinde kutlanmaktadır. Astım, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir solunum yolu hastalığı olması nedeniyle `Dünya Astım Günü´ etkinlikleri, astımın neden olduğu sorunlar hakkında farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Dünya Astım Günü'nde, astım hakkında bilgi edinmek ve farkındalık yaratmak için etkinlikler, seminerler, eğitim programları ve diğer etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca, astım hastaları için önemli olan konuların ele alındığı konferanslar ve paneller de düzenlenmektedir" diye konuştu.

"ASTIM, DOĞRU TANI VE TEDAVİ İLE KONTROL ALTINA ALINABİLİR"

Astımın, solunum yolu hastalıklarından biri olduğunu ve her yaşta herkesi etkileyebildiğini belirten Doç. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti: "Astımın temel özelliği, solunum yollarının hassasiyetinin artmasıdır. Solunum yolları, hava yolu daralması, şişlik ve sekresyon birikimi nedeniyle daralır ve bu da nefes almada güçlükle, hırıltı, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilere sebep olabilir. Astımın nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonu olduğu düşünülmektedir. Sigara içmek, hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonları, stres ve fiziksel aktivite gibi faktörler astım semptomlarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir. Astım, doğru tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabilir ve tedavi, semptomların şiddetine ve sıklığına bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında solunum yoluyla alınan inhaler ilaçlar yer alır. Ayrıca, solunum terapisi ve alerjenlerden kaçınma gibi yaşam tarzı değişiklikleri de semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Astım, herkesi etkileyebileceği için, semptomlar hissedildiğinde hemen bir doktora başvurmak önemlidir. Erken teşhis ve doğru tedavi, astım semptomlarının kontrol altına alınmasına yardımcı olarak hastanın yaşam kalitesini artıracaktır."

"HERKES İÇİN ASTIM BAKIMI, TOPLUMUN GENEL SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Doç. Dr. Nacaroğlu, GINA´nın bu yıl `Dünya Astım Günü´ teması olarak `Herkes için Astım Bakımı´ sloganını seçtiğini belirten, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Herkes için astım bakımı, tüm bireylerin astım hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalarını ve uygun bakım alabilmelerini sağlayacak bir yaklaşımdır. Astım yaş, cinsiyet, ırk veya sosyo-ekonomik durum fark etmeksizin herkesi etkileyebilen bir hastalıktır. Bu nedenle, herkesin astım konusunda doğru bilgiye sahip olması ve uygun bakım alması hayati önem taşımaktadır. Ayrıca herkes için astım bakımı, astım hastalarının belirtilerini ve tetikleyicilerini tanımlayarak, doğru tedavi seçeneklerini seçmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca astım hastalarının doktorları ile birlikte uygun tedavi planı oluşturarak, astımın kontrol altında tutulması ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesi sağlanacaktır. Ek olarak herkes için astım bakımı, astım hastalarının aileleri, arkadaşları ve toplumun geniş kesimleri tarafından da desteklenmelidir. Astım hakkında doğru bilgi sahibi olmak ve astım hastalarına destek vermek, hastaların hastalıkla mücadelesine destek olacaktır. Toplumun her kesiminden bireylerin astım hastalığı hakkında doğru bilgi edinmesi, astım hastalığın kontrol altında tutulması ve astım hastaların yaşam kalitesinin artırılması için de önemlidir. Herkes için astım bakımı, astım hastalarının daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olurken, toplumun genel sağlığına da önemli ölçüde katkı sağlayacaktır."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sığır aort damarından 3D yazıcıyla doğal insan aort damarı
SAĞLIK Sığırdan aort damarı üretildi
Prof. Dr. Ömer Özkan: Yüz, kol ve rahim nakillerinde dünyada tek merkeziz
SAĞLIK "Yüz, kol ve rahim nakillerinde dünyada tek merkeziz"
İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar
SAĞLIK İş tükenmişliği kalp krizi ve felcin tetikleyicisi
Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları
SAĞLIK Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı?
Süt sizin için iyi mi yoksa kötü mü? İşte sütün vücudunuza 6 etkisi
SAĞLIK Süt sizin için iyi mi yoksa kötü mü? İşte sütün ...
Kolay yoldan zayıflamak isteyenlere müjde: Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! İşte 5 küçük ama etkili yolu
SAĞLIK Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! İşte 5 küçük ama ...
Stresi en çok bu aktivite azaltıyor! Stresi azalttığı kanıtlanmış harika aktiviteler...
SAĞLIK Stresi azalttığı kanıtlanmış aktiviteler
Omega-3 seviyeniz düşükse böyle belirtiler verebilir! Bu alarmlara dikkat
SAĞLIK Omega-3 seviyeniz düşükse böyle gözükebilir!
Mantar enfeksiyonları ciddi bir tehdit! The Last of Us dizisi gerçek olabilir mi?
SAĞLIK The Last of Us dizisi gerçek olabilir mi?
Kas yapmak için en iyi 19 besin!
SAĞLIK Kas yapmak için en iyi 19 besin!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.