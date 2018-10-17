İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, pastırma sıcağının oluşması için gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın 20 derece olması gerektiğini belirterek, “Pastırma sıcaklıkları esas olarak Kayseri ve çevresinde meydana geliyor. Batı’da olmaz. Çünkü gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır. Ardından da kış mevsimine geçilir” dedi.

Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzlerin sıcak, gecelerin ise ayaz olduğunu ifade eden Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse de, en belirgin özelliğinin geceleri gökyüzünün açık olması, sabah ise sis ve pusun görülmesi olduğunu söyledi.

HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Mersin, Bolu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Adıyaman ve Gaziantep çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kütahya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun; İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile zamanla Marmara'nın doğusunda düşük yoğunlukta toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Toz taşınımı konusunda uyarıda bulunan Meteoroloji şu açıklamayı yaptı:

"Toz taşınımının Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun; İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile zamanla Marmara'nın doğusunda düşük yoğunlukta olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımı hadisesinin sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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