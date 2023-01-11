Bayrampaşa'da saplantılı olduğu Esra I.'nın arkadaşı Hatice Ertürk'e havai fişekle saldıran Fatih S. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA'nın haberine göre olay, 9 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Fatih S., saplantılı olduğu Esra I.'nın bir sevgilisi olduğunu, bu ilişkiye de arkadaşı Hatice Ertürk'ün aracı olduğunu düşünüyordu.
Bu nedenle Ertürk'ü suçlayan şüpheli, kadının çalıştığı mağazaya 16 havai fişeği ateşleyerek attı. Saldırıda yaralanan olmazken, mağaza içerisinde maddi hasar oluştu.
Ertürk'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheliyi dün bir AVM'de göz altına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Fatih S. 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.
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