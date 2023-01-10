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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da platonik aşık dehşeti! Havai fişekle saldırdı - Güncel öne çıkan haberler
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İstanbul'da yaşandı! Platonik aşık havai fişekle saldırdı

Kadına yönelik şiddette dehşete düşüren bir olay gerçekleşti. İstanbul'da bir kişi, platonik aşık olduğu kadının başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendi. Ardından da ilişkiye aracı olduğunu düşündüğü Hatice Ertürk'e havai fişekle saldırdı

Son dakika: İstanbul'da platonik aşık dehşeti! Havai fişekle saldırdı - Güncel öne çıkan haberler
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DHA

Bayrampaşa'da bir kişi, platonik aşık olduğu Esra I.'nın başkasıyla sevgili olduğunu öğrenince, ilişkiye aracı olduğunu düşündüğü Hatice Ertürk'e havai fişekle saldırdı.

DHA'da yer alan habere göre olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Fatih Sümer, Esra I.'ya platonik bir şekilde aşıktı.

Hatice Ert&uuml;rk
Hatice Ertürk

ÖNCE BOYA ATTI, SONRA HAVAİ FİŞEKLE SALDIRDI

Esra I. ise yakın zamanda bir ilişkiye başladı. Bu birlikteliği öğrenen Fatih S., ilişkiye Esra I.'nın arkadaşı Hatice Ertürk'ün aracı olduğunu düşündü. Duruma sinirlenen saldırgan geçtiğimiz haftalarda Hatice Ertürk'ün mağazasının camına boya attı. Fatih S., dün ise Ertürk içerideyken 16 tane havai fişeği ateşleyerek mağazanın içine bıraktı ve kapıyı Ertürk'ün üzerine kapattı. Olay yerinden hızla uzaklaşan Fatih S.'i yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Art arda patlayan havai fişeklerden kendini koruyan Ertürk, şans eseri yaralanmazken, mağaza içerisinde maddi hasar oluştu.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı sonrasında Esra I., sosyal medya üzerinden Fatih S.'ye "Neden böyle bir şey yaptın? Kör olabilirdi" diye mesaj yazdı. Fatih S. ise bu mesajlara, "Olsun banane" diye cevap verdi.

"DAHA FAZLASINI YAPABİLECEĞİNDEN KORKUYORUM"

Saldırıya uğrayan mağaza sahibi Hatice Ertürk, "Bir anda kapı açıldı. 16 tane havai fişeğin olduğu kutu ayaklarımın dibine fırlatıldı ve üzerime kapı kapatılıp kaçıldı. Attığı gibi benim kaçacak alanım kalmadı. Havai fişeklerin hepsi tutuşmaya başladı. Duvarlardan her yere sekince ben koltukta sıkıştım. Masanın içine girmeye çalıştım korunmak için. Çünkü vücuduma temas ettiğini hissettim. Ardından masa devrildi. Daha sonra masadan parça alıp yüzüme siper ettim. Çok kötü bir saldırıya uğradım. Kendimi çaresiz hissettim. Yapan şahsın yüzündeki öfkeyi o an gördüm. Bildiğim kadarıyla arkadaşıma saplantılı olan biri. Beni arkadaşıma sevgili yapmakla suçlayıp bana zarar vermek istemiş. Birkaç hafta öncesinde de camları kepenkleri kırmızı boyayla boyamıştı. Evet korkuyorum. Çünkü dün yaptıklarından pişman olmadığını ve daha fazla yapabileceğini iddia etti" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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