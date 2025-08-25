Havana Nerede, Hangi Ülkede? Havana Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

Havana Hangi Ülkede?

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen Havana ile ilgili Havana hangi ülkede yer alıyor sorusu sıklıkla dile getiriliyor. Siz de Havana hangi ülkenin şehri diye merak edenlerdenseniz eğer Havana’nın Küba Cumhuriyeti'ne ait bir şehir olduğunu söyleyelim. Ancak Havana nerenin şehri sorusunun beraberinde bu kentle ilgili daha pek çok detay merak ediliyor. Havana’nın detaylarına yer vermeden önce şehrin yer aldığı Küba hakkındaki bilgilere göz atalım. Küba, Karayipler’de yer alan sosyalist bir ada ülkesidir. Coğrafi anlamda detaylı şekilde bakacak olursak Küba’nı Amerika kıtasının güneydoğusunda konumlandığını görürüz. Ayrıca Küba’nın ABD'nin Florida eyaletine oldukça yakın bir lokasyonda yer aldığını da ekleyelim. Sosyalist bir ülke olduğuna değindiğimiz Küba, hem tarihi hem de siyasi geçmişiyle dünya gündeminde adını sıklıkla duyurmuştur. Çünkü Küba tarih boyunca önemli gelişmeler yaşamıştır. Bir ada ülkesi olan Küba, aynı zamanda da Karayipler’in en büyük adası olarak geçer. Bu ülke uzun yıllar İspanyol sömürgesi olduğu için ülkede hala İspanyolca konuşulur. Ülkenin İspanya sömürgesi olması ise 1492 senesine dayanır. Kristof Kolomb’un keşfiyle birlikte özgürlüğünü yitiren Küba, 1902 yılında bağımsızlığını ilan ederek kaybettiği özgürlüğe tekrar kavuşmuştur. Küba denildiğinde akla ilk gelen şehir genellikle Havana olur. Çünkü Havana sadece Küba’nın başkentidir. Bu şehir ülkenin sadece idari başkenti değil, aynı zamanda kültürel, ekonomik ve turistik merkezidir. Havana ayrıca Küba'nın en büyük şehri olup yaklaşık 2 milyona yakın nüfusa sahiptir. Bu nedenle de Havana nerede sorusu merak uyandırır.