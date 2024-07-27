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        Haberler Sağlık Havuz ve denizlerde akrobatik atlayışlar ölümle sonuçlanabilir - Haberler | Sağlık Haberleri

        Havuz ve denizlerde akrobatik atlayışlar ölümle sonuçlanabilir

        Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik denizde ve havuzda balıklama ve çivileme gibi atlayışların yapılmaması konusunda uyardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:32 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:32
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        Havuz ve denizlerde akrobatik atlayışlar ölümle sonuçlanabilir
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        Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik tatil sezonun başlamasıyla denize ve havuza giren vatandaşlara çivileme ve balıklama gibi atlamalarda dikkatli olunmasını konusunda uyardı.

        Özçelik, denizde dalış yapmadan önce derinliğin ve zeminde taş, kaya olup olmadığını bilmenin önemli olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "Zemini ve derinliği bilmeden atlayış yaptığımızda kafamızı ve ya vücudumuzu zemine ya da kayaya vurduğumuzda bu durumun, beyin kanaması, omurga kırılması, boyun kırılması, kafatası kırılması gibi birçok kazaya sebebiyet verebileceğine ve felçli kalınabileceğini hatta ölümle sonuçlanabilir."

        Havuz da atlayış yapılacaksa havuzun boyunun 1 metre 60 santimin üzerinde olması gerektiğini kaydeden Özçelik, aksi halde yapılan atlayışın hızıyla kafamızı zemine çaptığımızda kötü sonuçlar oluşacağını belirtti.

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