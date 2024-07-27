Havuz ve denizlerde akrobatik atlayışlar ölümle sonuçlanabilir

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik tatil sezonun başlamasıyla denize ve havuza giren vatandaşlara çivileme ve balıklama gibi atlamalarda dikkatli olunmasını konusunda uyardı.

Özçelik, denizde dalış yapmadan önce derinliğin ve zeminde taş, kaya olup olmadığını bilmenin önemli olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "Zemini ve derinliği bilmeden atlayış yaptığımızda kafamızı ve ya vücudumuzu zemine ya da kayaya vurduğumuzda bu durumun, beyin kanaması, omurga kırılması, boyun kırılması, kafatası kırılması gibi birçok kazaya sebebiyet verebileceğine ve felçli kalınabileceğini hatta ölümle sonuçlanabilir."