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Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı

Brezilya’da bir yaşındaki çocuk, havuza şişme simidi almaya çalışırken suya düştü. O sırada yanında bulunan üç yaşındaki arkadaşı Arthur, suya düşen çocuğu kolundan çekerek kurtardı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Havuza düşen çocuk
DHA

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Itaperuna bölgesinde bir yaşındaki çocuk şişme simidi almaya çalışırken havuza düştü.

DHA'nın haberine göre o sırada bebeğin yanında bulunan Arthur, suya düşen çocuğu kolundan çekerek dışarıya çıkarttı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun suya düştüğü ve bir süre çırpınarak suyun yüzerine doğru çıktığı; diğer çocuğun ise kolunu suya sokarak arkadaşını dışarıya çektiği görüldü.

Kahraman Arthur’un annesi Poliana Console de Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arthur arkadaşının hayatını kurtardı. Oğlumla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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