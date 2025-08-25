Hawaii Nerede, Hangi Ülkede? Hawaii Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

Hawaii Hangi Ülkede?

Yaz tatili planlaması yapan turistlerin liste başında şüphesiz Hawaii geliyor. Deniz, kum, güneş dendiğinde tüm dünyanın söyleyeceği ilk isim, Hawaii’dir. Bu nedenle Hawaii nerede ve Hawaii hangi ülkede gibi sorulara yanıt arayan birçok gezgin var. Öncelikle Hawaii nerenin şehri sorusunu hep birlikte yanıtlayalım… Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri’nin yani kısaca ABD’nin bir eyaletidir. 21 Ağustos 1959 tarihinde ABD’nin 50. eyaleti olarak birliğe katılan Hawaii, bağımsız bir ülke değil, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir parçasıdır. Dolayısıyla Hawaii hangi ülkenin şehri sorusunun yanıtı oldukça açık ve net biçimde Amerika Birleşik Devletleri’dir. Ancak resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin eyaleti olan Hawaii, kara parçası olarak ABD ana karasına bağlı değildir. Bu özelliğiyle Alaska’dan sonra ABD’nin ana kıtasına en uzak eyaleti konumundadır. Dolayısıyla Hawaii nerede sorusuna yanıt arayanlar için Hawaii hangi ülkede sorusunun cevabı yeterli olmayacaktır. Bu nedenle Hawaii nerede konusuna detaylı şekilde değineceğiz. Ama ancak öncelikle yine de Hawaii’nin bağlı olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin konumuna yer verelim…