        Haberler Bilgi Yaşam Hawaii Nerede, Hangi Ülkede? Hawaii Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

        Hawaii Nerede, Hangi Ülkede? Hawaii Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

        Hawaii, eşsiz doğası, tropikal iklimi, turkuaz denizi ve adalar zinciriyle dünyanın en çok merak edilen yerlerinden biridir. En çok tatil planı yapan turistler tarafından merak edilen ülke ile ilgili Hawaii nerede ve Hawaii hangi ülkede gibi sorular soruluyor. Eğer siz de Hawaii hangi ülkenin şehri ve Hawaii nerenin şehri gibi sorulara yanıt arıyorsanız, bu yazımızda Hawaii hakkında öğrenmek istediğiniz birçok bilgiyi bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 16:13 Güncelleme: 25.08.2025 - 16:13
        Hawaii Nerede, Hangi Ülkede?
        Hawaii Hangi Ülkede?

        Yaz tatili planlaması yapan turistlerin liste başında şüphesiz Hawaii geliyor. Deniz, kum, güneş dendiğinde tüm dünyanın söyleyeceği ilk isim, Hawaii’dir. Bu nedenle Hawaii nerede ve Hawaii hangi ülkede gibi sorulara yanıt arayan birçok gezgin var. Öncelikle Hawaii nerenin şehri sorusunu hep birlikte yanıtlayalım… Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri’nin yani kısaca ABD’nin bir eyaletidir. 21 Ağustos 1959 tarihinde ABD’nin 50. eyaleti olarak birliğe katılan Hawaii, bağımsız bir ülke değil, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir parçasıdır. Dolayısıyla Hawaii hangi ülkenin şehri sorusunun yanıtı oldukça açık ve net biçimde Amerika Birleşik Devletleri’dir. Ancak resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin eyaleti olan Hawaii, kara parçası olarak ABD ana karasına bağlı değildir. Bu özelliğiyle Alaska’dan sonra ABD’nin ana kıtasına en uzak eyaleti konumundadır. Dolayısıyla Hawaii nerede sorusuna yanıt arayanlar için Hawaii hangi ülkede sorusunun cevabı yeterli olmayacaktır. Bu nedenle Hawaii nerede konusuna detaylı şekilde değineceğiz. Ama ancak öncelikle yine de Hawaii’nin bağlı olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin konumuna yer verelim…

        Hawaii Nerede?

        • Hawaii nerede diyenler için öncelikle Hawaii’nin bağlı olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin Amerika kıtasında yer aldığını belirtelim. ABD, Amerika kıtasının kuzey bölümünü kapsayan bir ülkedir. Ülkenin ana kara parçası, doğuda Atlas Okyanusu ve batıda Büyük Okyanus arasında yer alır. Toprakları, Arktik Okyanusu'ndan Karayip Denizi'ne kadar uzanan bu geniş coğrafi yayılım, ülkede çok çeşitli iklim tipleri ve coğrafi özelliklerin bulunmasına yol açar. Ülkenin ana karasının dışında iki ayrı coğrafi parçası daha bulunur. Bu coğrafi bölümler; Alaska ve Hawaii’dir. Peki konumuza dönecek olursak eğer Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı bir eyalet olan ancak fiziken ABD ana karasında bulunmayan Hawaii nerede? Hawaii, Büyük Okyanus'un ortasında yer alan bir takımadadır ve ülkenin ana karasına yaklaşık 4.000 kilometre kadar uzaklıktadır. Kuzey Amerika kıtasının batısında yer alan bir ada grubu olan Hawaii’nin bir şehir değil eyalet olduğunu hatırlatalım. Bu eyalet, Pasifik Okyanusu’nun tam kalbinde bulunuyor. Hawaii nerede sorusuna konum olarak daha detaylı yer vermek gerekirse, bu eyaletin Asya kıtasına yakın sayıldığını söyleyebiliriz. Japonya ve Filipinler gibi ülkelerle ise arasında binlerce kilometrelik okyanus uzanır. Hawaii’nin bulunduğu bu konum, onu hem coğrafi hem de kültürel açıdan benzersiz kılar. Tropikal iklimi sayesinde yıl boyunca sıcak olan hava koşulları, bölgeyi turistler açısından dört mevsim boyunca cazip kılar. Sıcak iklimi ve doğal güzellikleriyle göz dolduran Hawaii’nin adalar topluluğu olduğunu söylemiştik. Volkanik adalardan meydana gelen Hawaii, toplamda 137 adadan oluşur. Ancak elbette bu adaların hepsinde yerleşim yeri bulunmaz. Adalar topluluğu içinde yerleşim alanı olan isimler sınırlıdır. Yerleşim yeri olan adaların başlıcalarına ise;- Hawaiʻi yani Büyük Ada
        • - Oʻahu
        • - Maui
        • - Kauaʻi
        • - Molokaʻi
        • - Lanaʻi
        • - Niʻihau
        • - Kahoʻolawe şeklinde örnek verilebilir.

        Bir eyalet olan Hawaii’nin ayrıca başkenti de bulunur. Federal bir bölge kabul edilen Hawaii’nin başkenti ise “Honolulu” olarak bilinir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
