Hayal Köseoğlu: Hepimiz kahrolduk

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hayal Köseoğlu, Bebek'te objektiflere yansıdı. Bebek'e, yeni bir proje anlaşması için geldiğini söyleyen Köseoğlu; "Bir proje için anlaştık. Yeni sezonda ben de ekranlarda olacağım" dedi.

İki hafta önce kaybettiği babası Yiğit Köseoğlu'nun vefatıyla sarsılan Hayal Köseoğlu; "Bir senedir çok kötü bir hastalıkla boğuşuyorduk. Bu süreçte hep yanında olduk. Erken oldu, hepimiz kahrolduk. Hayatın devam ettiği durumunu kendime anlatmaya çalışıyorum. Yani şu an etmiyor ama ettirmeye çalışıyorum. İşlere odaklandım, öbür türlü insan, çok zorlanıyor. Kafamı meşgul etmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hayal Köseoğlu ve babası Yiğit Köseoğlu