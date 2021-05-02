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Hayallerinin peşinden koşan tasarımcı: Aydan Beyazgül

Aydan Beyazgül, İstanbul'dan hayallerinin peşinde İzmir Urla'ya gitti. Geçmişin izlerini taşıyan antikalar, şık tasarımlar, asırlık objeleriyle Urla Sanat Sokağı'na yepyeni bir soluk kattı. "Art Nouveau" tasarımlarıyla kadın elbiselerini yeniden yarattı. Zarif süslemeleriyle, bitkisel desenleriyle elbiselere hayat verdi. Bir yandan o elbiselerin tasarımlarını yaparken, diğer yandan eski Rum evlerinden birinde açtığı mağazada nadide antik objelerini ve şık tasarımlarını sergiliyor.

Hayallerinin peşinden koşan tasarımcı: Aydan Beyazgül
Hayallerinin peşinden koşan tasarımcı: Aydan Beyazgül
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Urla Sanat Sokağı, eski Rum evleriyle zamanın yavaşladığı bir sokak. Aslına uygun restore edilen evler ve o evlerin girişlerinde envai çeşit dükkânlar sokağa ruhunu veriyor. Eskiye özlemle yeninin harmanlandığı sokaktaki dükkânlardan biri de Aydan Beyazgül'e ait.

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞTU

Habertürk muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin haberine göre, koleksiyoner ve tasarımcı Aydan Beyazgül, İstanbul'daki yaşamını hayalleri için geride bıraktı. İzmir Urla'ya yerleşti. Yıllarca uluslararası firmalarda yöneticilik yapan Aydan Beyazgül, şimdilerde örnek bir girişimci. Hobisini Urla Sanat Sokağı'nda yaratıcılıkla zenginleştirdi. Altı yıldır zevkini ve şık tasarımlarını mağazasında sergiliyor. Antika koleksiyonunda yer alan nadide parçaları onlara ruh verecek sahiplerine ulaştırıyor. Mağazanın vitrinlerindeki zamansız fincan takımlarına servislik değil seyirlik sürahiler eşlik ediyor. Mağazaya gelenler binlerce özel parça arasında yer alan antikalar ve hediyelik eşyalarla geçmişten bugüne keyifli bir yolculuğa çıkıyor.

ŞİİR HAYATININ HER ALANINDA

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü mezunu Aydan Beyazgül için her eşyanın bir öyküsü var. Öyle ki; zaman zaman onlara şiir yazdığı da oluyor. "Beni çok duygulandırdı" dediği sedefli antike sakızlık kutusu da onlardan biri. Şiirin öyküsünü de "Tozlu bir vitrinin köşesinde diğerine küsmüşçesine mahzun bir şekilde duruyordu onun için şiir yazdım" diye anlatıyor.

TURİSTLERİN UĞRAK YERİ

Dünyanın dört bir yanından el emeği mine işiyle süslenmiş yüz yıllık sürahi takımları, antikalar ve daha nicesinin bulunduğu mağaza yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Mağazada sadece antika ürünler de yok. Aydan Beyazgül'ün el emeği göz nuru çizimlerinin yer aldığı, kumaşlara hayat veren tasarımları da var.

2021 KOLEKSİYONU İLGİ GÖRDÜ

Yüzde yüz pamuk, dantel, keten pantolon, el boyama elbise tasarımlara imza atan Aydan Beyazgül, tasarım dilini "Art Nouveau" ile oluşturuyor. Zarif süslemeleriyle, bitkisel desenleriyle elbiselere hayat veriyor. 2021 koleksiyonunun ilgiyle karşılandığını söyleyen Beyazgül "Art Nouveau desenleri çok seviyorum. Yüzde 100 pamuklu yan tarafları muslin kumaş, ortası ince şile bezi çalışıldı. Yakalarda yine ince kumaş. Tasarımlarda bizim geleneksel dokumalarımızı kullandık. Urla'da turunçlar var oradan yola çıktık. Yüzde yüz pamuklu bir kıyafete turunç ağacı resmedildi. Pamuklu olduğu için Ege'ye çok uygun. Ayrıca bu tasarımlarda büyük beden de çalışıyoruz. Yine pamuklu ama büyük bedene hitap eden cici elbiselerimiz var. Bunları 50 bedene kadar çalışıyoruz çok mutlu oluyorlar" sözleriyle koleksiyonunu tarif etti. Yüzde 100 organik ve geleneksel kara tezgâh kumaşlarla "Art Nouveau" ruhu yeniden hayat buluyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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