Ekranlardan sonra kendini tiyatroya veren ve son olarak Ece Bozkaya, Emre Mutlu ve Yasemin Öztürk ile rol aldığı Oyun isimli tiyatro oyununda izleyiciyle buluşan Paşhan Yılmazel, bir süredir şöhretten ve magazin dünyasından uzak yaşamını sürdürüyordu.