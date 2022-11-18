Hayat Bugün dizisinin 6.bölüm fragmanı yayınlandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Hayat Bugün dizisinin 6.bölüm fragmanı yayınlandı!

ShOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan “Hayat Bugün”ün yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Hayat Bugün dizisinin 6.bölüm fragmanı yayınlandı!

SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan “Hayat Bugün”ün yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Suzan’ın bir panoya yazdığı “domino nakil zinciri” şemasının dikkat çektiği tanıtımda Barış heyecanla tedavisinin başlamasına hazır olduğunu söylüyor. Doktor Azra, acil bölümünde Mert’e ilanı aşk ederken, Derin ve Aras arasında kıskançlık rüzgarları esmeye devam ediyor. Hisarönü Hastanesi doktorlarının şoke olduğu anlar izleyicide merak uyandırırken yeni bölümde neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.

HAYAT BUGÜN’ÜN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hisarönü Hastanesi’ne muhteşem bir dönüş yapan Dekan, hastaneye borcu olan hastalara icra takibi başlatabilmek için Barış’tan imza istedi. Barış ise buna karşı çıkarak başka bir çözüm yolu buldu. Takas usulü ile hastaların borçlarını kapatacağını söyledi. Borcu olan hastaları tek tek hastaneye çağırıp görüşen Barış, Hisarönü için yapabilecekleri bir hizmet karşılığında borçlarının silineceğini söyledi.

Kimisi tesisat işlerini yaparak, kimisi ise lobinin duvarına bir resim yaparak borcunu öderken, Barış “önce insan” diyen bir başhekim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Derin, Aras’ın Mert’i kıskandığını öğrenirken ikili arasında bu bölümde sürpriz yakınlaşma yaşandı ancak Aras, en yakın arkadaşını kaybetmeyi göze alamadı.

Aras’ın geri adım atması Derin’in kafasını karıştırdı. Hastane için çok önemli bir gece olan bağış balosu hareketli geçti. Ceza infazdaki bir hastaya, gardiyanın sakinleştirici verdiğinden şüphelen Aras kendini tehlikeye attı. Andaç, Ali Haydar’ın oğlunu baloya çağırdı ancak baba oğul arasındaki krizden haberi yoktu.

Balo gecesinde sahneye çıkan Elçin, babasına olan kırgınlığını ve öfkesini herkesin gözü önünde dile getirdi. Barış bir yandan hastanedeki sorunlara yetişmeye çalışırken bir yandan da baloya katılan iş insanlarından bağış toplamalıydı.

Barış hastanedeki sorunlarla uğraşmaktan baloya katılanlarla ilgilenemese de Suzan yardımına yetişti. Barış’ın hastane için yaptıklarını, insanlar için nasıl canla başla çalıştığını anlatan Suzan kalpleri kazandı. Hisarönü Hastanesi için yüklü bir miktarda bağış toplandı. Günün sonunda balo salonunda Gizem’i dansa kaldıran Barış, kanser olduğunu açıkladı.

‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Hayat Bugün’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Baba'nın 25. Bölüm fragmanı yayınlandı! " Adalet mutlaka tecelli edecektir"
TELEVİZYON Baba'nın 25. Bölüm fragmanı yayınlandı!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de görgü tanığından şok iddialar!
TELEVİZYON Görgü tanığından şok iddialar!
MasterChef son bölümde neler oldu? 18 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına giren isim kim oldu?
TELEVİZYON 18 Kasım MasterChef'te neler yaşandı?
Arka Sokaklar final mi yapıyor? Arka Sokaklar dizisi bitiyor mu, devam edecek mi?
TELEVİZYON Arka Sokaklar final mi yapıyor?
Yalı Çapkını gerçek bir hikayeye mi dayanıyor yoksa bir kurgu mu? Yalı çapkını gerçek mi, kurgu mu?
TELEVİZYON Yalı Çapkını gerçek bir hikayeye mi dayanıyor?
Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? Yalı Çapkını'ndaki yalı kime, hangi aileye ait?
TELEVİZYON Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?
İyilik 19. bölüm full izle! FOX TV İyilik son bölüm seyret tek parça ve kesintisiz
TELEVİZYON İyilik dizisi 19. son bölüm izle!
Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Kasım 2022 puan durumu ile Gelinim Mutfakta bugün çeyreği ve altın bileziği kim kazandı?
TELEVİZYON Gelinim Mutfakta'da kim elendi?
Yargı 44. yeni bölüm fragmanı: "Bu sırrı da ailenin içine gömeceğiz" Yargı yeni bölümde neler olacak?
TELEVİZYON Yargı yeni bölüm fragmanı ile dikkat çekti!
Camdaki Kız 58. yeni bölüm fragmanı: "Özgürlük hissi" Camdaki Kız 58. yeni bölümde neler oluyor, 57. bölümde neler yaşandı?
TELEVİZYON Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayında!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.