        "Hayati ve zor bir dönemden geçiyoruz" | Dış Haberler

        "Hayati ve zor bir dönemden geçiyoruz"

        İsrail işgaline ve saldırılarına dikkat çeken Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, ülkesinin "hayati ve zor" bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 22:47 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:59
        Lübnanlı komutan: Hayati bir dönemdeyiz
        Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, ülkesinin İsrail'in devam eden işgali ve can kayıplarına yol açan saldırıları nedeniyle "hayati ve zor" bir dönemden geçtiğini ifade etti.

        Genelkurmay Başkanı Heykel, Lübnan'ın bağımsızlığın 82. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu günün "Lübnanlıların 80 yılı aşkın süredir verdikleri mücadeleyi ve tek bayrak altında birleşme kararlılığını" yansıttığını belirtti.

        Heykel, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlamasından bu yana ordunun sınırlı imkanlara rağmen büyük çaba sarf ettiğini vurguladı.

        Ordunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli hareket ederek, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerde konuşlanmasını sürdürdüğüne dikkati çeken Genelkurmay Başkanı, Lübnan ordusunun bu süreçte ağır bedeller ödediğini ifade etti.

        Heykel, ülkesinin İsrail'in devam eden işgali ve can kayıplarına yol açan saldırıları nedeniyle "hayati ve zor" bir dönemden geçtiğini belirtti.

        İSRAİL SINIR HATTINDA DUVARI GENİŞLETİYOR

        İsrail, Ekim 2023'ten itibaren saldırılar düzenleyerek yerle bir ettiği Lübnan sınırında, köylerin karşısına ördüğü duvarı genişletiyor ve güçlendiriyor.

        Ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılar düzenleyen ve 5 noktada işgalini sürdüren İsrail'in, bu ülkede yol açtığı yıkım olduğu gibi dururken bölgenin yeniden inşasına da izin verilmiyor.

        İsrail-Lübnan sınırı boyunca, Lübnan tarafındaki köylerin ve diğer yerleşim bölgelerinin yerle bir olmuş ve İsrail'in Lübnanlıların dönüşüne izin vermemesi nedeniyle boş görüntüsü dikkati çekiyor.

        Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait helikopterlerin ve askeri araçların bölgede devriye attığı gözlemleniyor.

        Lübnan'a yeniden geniş çaplı saldırılar başlatılması endişesinin hakim olduğu bugünlerde, İsrail ordusu büyük bir kısmında duvar örülü olan sınırda inşa faaliyetlerini sürdürüyor. Ordu, karşısında sınır duvarı olmayan Lübnan tarafındaki yerleşim bölgelerine yeni duvar örüyor ve mevcut duvarı da güçlendiriyor.

        İsrail, 27 Kasım 2024'te devreye giren ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a sık sık hava saldırıları düzenliyor. Ordu bu saldırılarda Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği unsurları hedef alsa da özellikle yeniden inşayı önleyici saldırılar gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

        Öte yandan İsrailli siyasetçilerin, Hizbullah'ın güç topladığı iddiasıyla Lübnan'a yeniden geniş çaplı saldırılar başlatmaya yönelik tehditleri de sürüyor.

        BİR ARACA SALDIRI

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Farrun beldesindeki bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

        Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

