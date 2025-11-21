"Hayati ve zor bir dönemden geçiyoruz"

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, ülkesinin İsrail'in devam eden işgali ve can kayıplarına yol açan saldırıları nedeniyle "hayati ve zor" bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Heykel, Lübnan'ın bağımsızlığın 82. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu günün "Lübnanlıların 80 yılı aşkın süredir verdikleri mücadeleyi ve tek bayrak altında birleşme kararlılığını" yansıttığını belirtti.

Heykel, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlamasından bu yana ordunun sınırlı imkanlara rağmen büyük çaba sarf ettiğini vurguladı.

Ordunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli hareket ederek, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerde konuşlanmasını sürdürdüğüne dikkati çeken Genelkurmay Başkanı, Lübnan ordusunun bu süreçte ağır bedeller ödediğini ifade etti.

Heykel, ülkesinin İsrail'in devam eden işgali ve can kayıplarına yol açan saldırıları nedeniyle "hayati ve zor" bir dönemden geçtiğini belirtti.

İSRAİL SINIR HATTINDA DUVARI GENİŞLETİYOR

İsrail, Ekim 2023'ten itibaren saldırılar düzenleyerek yerle bir ettiği Lübnan sınırında, köylerin karşısına ördüğü duvarı genişletiyor ve güçlendiriyor.

Ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılar düzenleyen ve 5 noktada işgalini sürdüren İsrail'in, bu ülkede yol açtığı yıkım olduğu gibi dururken bölgenin yeniden inşasına da izin verilmiyor.

İsrail-Lübnan sınırı boyunca, Lübnan tarafındaki köylerin ve diğer yerleşim bölgelerinin yerle bir olmuş ve İsrail'in Lübnanlıların dönüşüne izin vermemesi nedeniyle boş görüntüsü dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait helikopterlerin ve askeri araçların bölgede devriye attığı gözlemleniyor.

Lübnan'a yeniden geniş çaplı saldırılar başlatılması endişesinin hakim olduğu bugünlerde, İsrail ordusu büyük bir kısmında duvar örülü olan sınırda inşa faaliyetlerini sürdürüyor. Ordu, karşısında sınır duvarı olmayan Lübnan tarafındaki yerleşim bölgelerine yeni duvar örüyor ve mevcut duvarı da güçlendiriyor.