Fox TV'nin yeni sezon yapımlarından biri olan ve her Çarşamba günü izleyicisinin karşısına çıkan dizi Hayatımın Şansı'nın final yapacağı iddialar gündem oldu. Başrollerini Alican Yücesoy ve Şifanur Gül'ün paylaştığı dizinin akıbetine ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte, Hayatımın Şansı final mi yapıyor ve bu hafta son bölüm mü sorularının yanıtları...