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        Haberler Dünyadan Hayatını kaybeden ingiliz şarkıcı Liam Payne'in hayranları Buenos Aires'te yas tutuyor - Magazin haberleri

        Hayatını kaybeden ingiliz şarkıcı Liam Payne'in hayranları Buenos Aires'te yas tutuyor

        One Direction'ın üyesi Liam Payne'in vefatının ardından hayranları, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yas tutuyor. Bu anlara tanıklık edenler arasında şarkıcının babası Geoff Payne de bulunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:38
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        Dağılan İngiliz müzik grubu One Direction'ın üyesi Liam Payne, 31 yaşında, eski grup arkadaşı Niall Horan'ın konserine katılmak için Arjantin'e gitmişti.

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        İngiliz şarkıcı, 16 Ekim'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

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        Dünyaca ünlü şarkıcının düşüp hayatını kaybettiği otelin önünde toplanan hayranları, grubun şarkılarını söylerken bir alana mum bıraktı. Şarkıcının babası Geoff Payne de bu anlara tanıklık edenler arasındaydı.

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        Buenos Aires polisi, alkol veya uyuşturucu etkisinde olduğu düşünülen agresif bir müşteriye müdahale için bir otele giden ekiplerin, otele ulaştıklarında bahçeden gelen bir gürültü duyduklarını ve bir erkeği ağır yaralı halde yerde bulduklarını açıkladı.

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        Buenos Aires ambulans hizmetleri adına konuşan Alberto Crescenti, yaklaşık 40 metre yükseklikten balkondan düşen Liam Payne'e ilk müdahalenin, yaşama şansı çok düşükken yapıldığını belirtti.

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        İlk ihbarın saat 17.04'te yapıldığını ve ambulansın olay yerine 17.11'de ulaştığını belirten Crescenti, Liam Payne'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Fotoğraflar: AA, Shutterstock

        #Liam Payne
        #Geoff Payne
        #One Direction
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