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Haberler Dünya 'Haydut dalga' lüks kruvaziyerdeki turisti öldürdü - Haberler
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'Haydut dalga' lüks kruvaziyerdeki turisti öldürdü

Arjantin'in güneyi yakınlarında Antarktika seyahatinden dönen lüks bir kruvaziyere çarpan dev dalga nedeniyle bir turist yaşamını yitirdi.

'Haydut dalga' lüks kruvaziyerdeki turisti öldürdü - Haberler
'Haydut dalga' kruvaziyerdeki turisti öldürdü
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AA

Arjantin basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Tierra de Fuego eyaletine bağlı Ushuaia şehri yakınlarında, Antarktika gezisinden dönen Norveç bandıralı 202 metre uzunluğunda, 378 yolcu ile 256 mürettebat kapasitesine sahip Viking Polaris isimli kruvaziyere dev bir dalga çarptı.

Kruvaziyere çarpan dalga nedeniyle, kimliği açıklanmayan 62 yaşındaki ABD'li bir kadın turistin öldü, 4 kişi hafif yaralandı ve gemide maddi hasar meydana geldi.

Viking şirketinden yapılan açıklamada, kazanın salı gecesi meydana geldiği, kazanın sebeplerinin araştırıldığı ve 5-17 Aralık için planlanan gelecek "Antarktika Keşfi" gezisinin iptal edildiği belirtildi.

Kruvaziyerin, Ushuaia kentinde demir attığı ve yetkililerin turistin ölümü sebebiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

Kazanın şahitlerinden Suzie Gooding, ABD'de yayın yapan WRAL-TV'ye yaptığı açıklamada, dalganın çarpmasının ardından kruvaziyerin bir buzdağına çarptığını zannettiğini söyledi.

Gooding, dev dalganın aniden meydana geldiğini, oldukça şaşırtıcı olduğunu ve dalga vurmadan önce her şeyin yolunda olduğunu sözlerine ekledi.

Deniz yüzeyinde aniden meydana gelen ve bir anda kaybolan dev dalgalar, "haydut dalga" ismiyle de biliniyor.

* Haberin temsili görseli: İHA

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