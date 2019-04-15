Demirci'ye bağlı Karaisalar Mahallesi'nde ikamet eden Aziz Önder (62),kendisine ait hayvanları otlatmak için Değirmen Düzü mevkisine dağlık alana gitti.

Akşam saatlerinde hayvanların başıboş olarak dağınık halde mahalleye geldiğini gören vatandaşlar Önder'i aramaya çıktı. AA'nın haberine göre; yapılan arama sonucu Önder'i hareketsiz yatarken gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evli ve 2 çocuk babası Önder'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Önder'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.